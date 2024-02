Kdo je jedničkou na poli bezzrcadlovek? Dle stejných statistik Canon i Sony

Spousta lidí hází špínu na marketing, což ne vždy musí být oprávněné. Někdy se ani nemusí lhát nebo něco překrucovat, ačkoli se to tak může někomu zdát. Jedna taková situace vyplynula z pozice jedničky na poli bezzrcadlovek u USA. Jak Sony, tak i Canon totiž ohlásil, že je na tomto trhu na první pozici. Obě dvě firmy přitom vycházely ze stejných dat analytické společnosti Circana. Může se tak zdát, že si některá z firem vymýšlí, nicméně jako obvykle, je jen potřeba pořádně číst to, co je napsané.

Sony získalo několik prvenství, mezi nimiž je např. 1. místo na trhu s full frame CSC fotoaparáty, a to jak počtem, tak i příjmy. Stejně tak tu máme 1. pozici pro Canon pak tvrdí, že je už tři roky po sobě nejprodávanější značkou bezzrcadlovek, což znamená, že je u CSC fotoaparátů na 1. pozici i letos. získalo několik prvenství, mezi nimiž je např. 1. místo na trhu s full frame CSC fotoaparáty, a to jak počtem, tak i příjmy. Stejně tak tu máme 1. pozici pro Sony A7 IV pro nejprodávanější full frame za rok 2023, opět za počty kusů i příjmy.pak tvrdí, že je už tři roky po sobě nejprodávanější značkou bezzrcadlovek, což znamená, že je u CSC fotoaparátů na 1. pozici i letos.

Důležité je zde totiž slůvko "full frame". Sony vítězí v FF kategorii, zatímco když se započítá i menší formát APS-C, vítězí Canon. To napovídá, že menší bezzrcadlovky Canonu jsou dost populární, zatímco řada A6x00 od Sony až tolik netáhne (jinak řečeno, počet APS-C modelů od Canonu je o tolik vyšší od Sony APS-C, že to přebije rozdíl ve třídě FF). Nakolik v tom má prsty širší nabídka v low-endu APS-C (např. EOS R100, R50), těžko hádat, je ale možné, že právě tady je důvod úspěchu Canonu ve třídě APS-C.