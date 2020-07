Kodak Alaris opět prodává, část z PPF míří do Číny

Kodak už dávno není tím, čím bývala. V roce 2012 zbankrotovala a po dva roky se různě šachovalo se zbytky společnosti. Různé divize se prodávaly do různých rukou a vedle Eastman Kodak tak vznikla např. i společnost Kodak Alaris, která patřila k těm trochu úspěšnějším. Ta se sama dělila na další divize Alaris (skenery dokumentů), Moments, AI Foundry (software) a PPF (fotografické filmy a kinofilmy) . A právě ta poslední byla předmětem dalších přesunů. Už počátkem roku 2019 se Kodak Alaris

Část PPF byla prodána čínské společnosti Sino Promise Holdings, jejíž začátky sahají do roku 2013 a je distributorem fotografické techniky a spotřebního materiálu v Asii. Je největším distributorem produktů PPF v Asii a dodává asi do 8000 obchodů (distribuuje ale např. i produkty Canonu nebo Epsonu). Současně už od roku 2016 vlastní i jednu z původních továren Kodaku, kde tento spotřební materiál pod touto značkou i sama vyrábí, takže ani není divu, že došlo k převzetí. Jenže aby to nebylo tak jednoduché, Sino nepřevzalo celou část PPF, ale jen papíry a chemii. Kinofilmy mají údajně zůstat nadále pod Alarisem.

