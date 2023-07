Kompakt za 1,4 milionu Kč: středoformátový Phase One XC se 150MPx snímačem

Společnostpřichází s nečekaným přírůstkem do rodiny kompaktních fotoaparátů. Firmu známe jako výrobce středoformátů a "kompakt" z jejích dílen je docela dost překvapením.ale není kdejaký kompakt. Je to totiž také středoformát a má vyměnitelný čip. Může totiž využívat digitální stěnu IQ4 150MP nebo IQ4 150MP Achromatic a v zásadě je kompaktnější variantou fotoaparátu Phase One XT , kterému nelze vyměnit objektiv. Máme tady napevno vestavěný objektiv Rodenstock HR Digaron-S 23mm f/5.6, který díky crop faktoru 0,64 funguje jako objektiv s přepočtenými 14,7 mm. Je tedy extrémně širokoúhlý. Jeho světelnost je F5,6, clonit lze max. na F22. Podporovány jsou 72mm filtry.