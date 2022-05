Kompakty ještě "žijí": Ricoh uvedl outdoorový model WG-80

Ricoh. V jejím případě jde nicméně jen o uvádění jednoho a téhož kompaktu s minimálními změnami už několik let v řadě. Nový Ricoh WG-80 je takřka totožný s

Dnes se už nové kompakty v podstatě nepředstavují a jednou z mála výjimek je společnost. V jejím případě jde nicméně jen o uvádění jednoho a téhož kompaktu s minimálními změnami už několik let v řadě. Novýje takřka totožný s WG-70 , ten je téměř tímtéž, co byl WG-60 , a podobně. V tomto případě je asi jedinou změnou to, že lze konfigurovat svícení LED kolem objektivu (Ring Light Mode), což umožní vylepšit trojrozměrný efekt při přisvětlení. Nadále tu máme 1/2,3" snímač CMOS s 16,76 MPx.

Objektiv má 5× optický zoom v přepočteném rozsahu 28-140mm se světelností F3,5-5,5 (clonit lze na F4,2-6,6). Skládá se z 11 členů v 9 skupinách s 5 asférickými elementy. Zaostřuje od 50 cm, v makro režimu je pak rozsah 10-60 cm, super makro umožní zaostřit od 1 cm.

Expozici nastavuje automatika, expoziční časy mohou být od 1/4000 do 1/4 sekundy, v nočním režimu pak do 4 sekund. Citlivosti mohou být od ISO 125 do ISO 6400. Máme tu funkci HDR, digitální mikroskop, intervalový záznam (fotky i video) a potěší i režim pro video pod vodou s korekcí barevného posunu. Video je dostupné maximálně ve Full HD rozlišení 1920×1080 pixelů při 30 fps, což je na dnešní dobu už hodně málo. V HD rozlišení je k dispozici i 60 fps. Využívá se MPEG-4 AVC/H.264. Pokud jde o sekvenční snímání, to má rychlost pouhých 1,08 fps (v rozlišení 5 MPx zvládá až 10 fps).

Na dnešní dobu tu máme i relativně malý 2,7" displej s rozlišením pouhých 230 tisíc bodů (320×240 RGB pixelů). WG-80 má 68MB vestavěnou paměť, k dispozici je slot pro kartu SD, SDHC nebo SDXC. Máme zde HDMI typu D a microUSB 2.0. Fotoaparát je vodotěsný do hloubky 14 metrů (až 2 hodiny), má přežít pád z výšky 1,6 metru, vydržet tlak 100kg zátěže a fungovat při teplotách od -10 do +40 °C. Akumulátor má vydržet na pořízení 300 snímků. Cena byla stanovena na 330 USD.