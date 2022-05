L-Mount s APS-C končí, Leica prý dala stopku modelům TL2 a CL

Je dobře známo, že zájem o fotoaparáty přetrvává především u full framu, zatímco menší systémy na tom u zákazníků nejsou moc dobře a zejména low-end upadá. Canon se v tomto po dnešku zdá být trochu výjimkou, nadále aktivně vyvíjí i APS-C fotoaparáty, neboť dnes představil nové bezzrcadlovky s bajonetem RF a APS-C čipem, nicméně ten si to vzhledem ke své velikosti (své i uživatelské základny) může dovolit. S menšími systémy se daří Fujifilmu v APS-C a systému Micro Four Thirds, ale u obojího je to spíše high-end. Sony i Nikon u APS-C drží hodně zdrženlivý přístup a uvádění nových těl nebo objektivů je více než sporadické.

Vypadá to, že menší snímače skončí i u L-Mount. Z trojice výrobců, kteří za tímto systémem stojí, se k výrobě APS-C těl odhodlala pouze Leica a nevypadá to, že by se někdo z dvojice Sigma a Panasonic měl přidat. Naopak se zdá, že APS-C opustí i Leica. Objevil se uniklý dokument, který zatím nebyl oficiálně potvrzen, hovoří však o tom, že prodeje systémů s menšími senzory jdou dolů, zatímco full frame spíše roste. Leica se tak podle dokumentu měla odhodlat ukončit systém APS-C těl s L-Mount, tedy řadu TL2/CL. Slibuje však ještě 6 let podpory od doby nákupu. Těmto informacím napovídá i stav skladů, kdy je na mnoha místech u TL2/CL datum naskladnění nejisté, nebo je už uvedeno, že jde o ukončený produkt.