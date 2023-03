Larry Chen ukázal, jak si sám fotil "selfie", zatímco driftoval s Nissanem 350Z

Na YouTube se objevilo zajímavé video motoristického fotografa Larryho Chena. Ten je mnohdy za fotoaparátem (driftování fotí už 18 let), nicméně sám o sobě umí poměrně dobře driftovat, ačkoli se tomu věnuje jen jeden rok, jen nemohl fotit sám sebe. Přesto se rozhodl to vyřešit a na trať Apple Valley Speedway v Kalifornii vzal upravený Nissan 350Z, fotoaparát Canon EOS R3 , teleobjektiv, stativ a bezdrátové dálkové ovládání.

Fotoaparát dal na stativ, nastavil kompozici, o které si myslel, že bude dobrá, sedl do auta a vysílač si dal do pusy. Mačkáním vysílače v zubech pak aktivoval dálkovou spoušť a rychlé sekvenční snímání. Občas to nevyšlo, když byl příliš daleko, a fotoaparát nevyfotil ani snímek, přesto se to naopak v mnoha případech povedlo a z focení vznikly dosti zajímavé snímky.