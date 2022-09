Leica Q2 Dawn: limitovaná edice vznikla ve spolupráci se Sealem

Tělo má zvláštní materiál připomínající komorebi, což je slovo, které nemá jednoslovný ekvivalent, a ve volném překladu to znamená sluneční paprsky prosvítající listím stromů. Leica zde spolupracovala s japonskou firmou Hosoo a výsledkem je grip vyrobený z 93 % polyesteru a 7 % japonského zlatě zbarveného papíru washi.

Spolu s fotoaparátem dostanete také černou šálu, která byla navržena multimediální umělkyní s texty písní od Seala a vytvořena ve spolupráci s newyorskou firmou Rag & Bone, vyrábí se v Itálii. Bílá varianta šály bude dostupná samostatně. Na popruhu k fotoaparátu bude zlatým písmem text "you became the light on the dark side of me" z písně "Kiss from a Rose".

Samotný fotoaparát bude mít černé logo Leicy a mechanicky půjde o stejný fotoaparát jako ten výchozí. Máme zde tedy 47,3MPx full frame snímač a objektiv Summilux 28mm f/1.7. Do prodeje půjde 500 kusů za cenu 5995 USD.