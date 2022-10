Leica uvádí Summilux-M 35mm f/1.4 se 61 let starou optikou

Společnost Leica vrátila do výroby několik legendárních produktů. Po 20 letech začala znovu vyrábět kinofilmový dálkoměr Leica M6 , dostalo se také na objektiv. Tento objektiv se představil v roce 1961 a vyráběl se dlouhých 35 let. Nyní se po zhruba 26 letech vrací do výrobního programu. Do značné míry si zachovává původní vzhled a optická konstrukce je stejná jako před více než 60 lety. Má tedy 7 členů v 5 skupinách a schopnost zaostřovat až od 1 metru (zvětšení 1:26,3, tj. 0,038×). Při 35mm ohniskové vzdálenosti dává úhel záběru 62,5° diagonálně, 53,6° horizontálně a 37,2° vertikálně na full frame tělech. U digitální Leicy M8 s APS-H čipem je to 49°, 41,5°, resp. 28,3° a chová se jako 47,5mm objektiv.