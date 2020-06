Light L16 skončil, výrobce zamíří do automotive

V roce 2015 se objevil fotoaparát Light L16 , který disponoval 16 fotomoduly. Dlouho však trvalo, než se objevila finální verze na trhu, a kromě výrobce snad ani nikdo nečekal, že projekt nějak výrazněji uspěje. Ostatně ani obrazové výsledky, které mohly být tvořeny najednou až 10 snímači s výsledným rozlišením snímků 52 MPx, nijak nepřesvědčily.

Později se technologie dostala i do trochu "mainstreamovějšího" produktu, telefonu Nokia 9 PureView . Ale ani zde fotografie nebyly zdaleka dokonalé a tento smartphone také neudělal díru do světa. Technologie skládání obrazu z tak velkého počtu snímačů od společnosti Light pro běžné fotografické účely tedy v podstatě bez úspěchu zmizela ze světa. Společnost ale nemizí a bude se pokoušet o své štěstí dál na automotive trhu. Tam není potřeba mít tak vysokou kvalitu obrazu na pixelové úrovni, hodí se však pro 3D rekonstrukce scény pro autonomní vozidla.

Dle Lightu jsou ultrazvukové senzory dobré na vzdálenosti do cca 10 metrů, LiDAR do nějakých 150-160 metrů, radar vidí do zhruba 300 metrů, ale kamery jsou údajně použitelné i do více než 500 metrů.

