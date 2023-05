Meike 85mm f/1.4 STM s autofokusem, nejspíš i pro Canon RF

Společnost Meike uvedla nový pevný objektiv 85mm f/1.4 STM. Ten má 85mm reálnou ohniskovou vzdálenost, což na full frame tělech znamená 28,87° diagonální úhel záběru, 24,1° horizontální a 16,14° vertikální. Skládá se ze 13 členů v 8 skupinách. Jeho světelnost má velmi dobrou hodnotu F1,4, clonit lze 12lamelovou clonou max. na F16.



Zaostřovat lze minimálně od 98 cm, přičemž je tu krokový motorek STM. Zajímavé je to, že objektiv má být vyráběn pro bajonety Sony E, Nikon Z, L-Mount a Canon RF. Vypadá to tedy, že autofokus bude netradičně podporován i na tělech Canon, což společnost dosud dost napadala . Zároveň se ale nechala slyšet, že případná podpora AF u objektivů třetích stran se bude řešit případ od případu a tohle by mohla být první výjimka. Objektiv podporuje 77mm filtry, cena je zatím neznámá.