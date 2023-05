Motorola Moto Edge+ 2023 přináší 1/1,5" hlavní fotoaparát a 165Hz OLED

Společnost Motorola přináší na trh nový smartphone Moto Edge+ 2023. Pro fotografy tu máme tři zadní fotoaparáty, přičemž ten hlavní potěší relativně velkou úhlopříčkou. Jde o typ 1/1,5", což sice není rekord, ale při rozumném rozlišení 50 MPx a 1,0µm pixelech (2,0µm po sloučení Quad Pixel) by mohl docela pěkně fotit. Objektiv má světelnost F1,8, optickou stabilizaci a máme tu i fázové zaostřování. Zajímavostí je i to, že se dostalo na podporu 8K30p videa, 4K pak umí i v 60 fps, případně 4K HDR10+ do 30 fps. Slow-motion je možné natáčet až při 960 fps do Full HD rozlišení (zde půjde jistě o převzorkování z mnohem menšího rozlišení). možné je i focení do RAWu.



Dále je tu širokoúhlá kamerka s 50MPx snímačem, v tomto případě ale s miniaturními 0,64µm pixely (po sloučení 1,28µm). Z toho vychází, že by mohlo jít o 1/2,76" snímač (nabízí se Samsung JN1 ). Objektiv má 114° úhel záběru a světelnost F2,2. Tato kamerka si troufne max. na 4K video při 60 fps a modul je optimalizován také na pořizování makro snímků. Nakonec je vzadu ještě telemodul s 12MPx snímačem a 1,22µm pixely, což by odpovídalo asi 1/2,93" snímači (nabízí se např. Sony IMX663). Objektiv má 2× zoom proti tomu hlavnímu, potěší velmi dobrou světelností F1,6. Maximálně zvládne natáčet 4K video při 30 fps.

Pokud jde o přední kamerku, tak ta má dokonce 60 MPx s maličkými 0,61µm pixely (1,22µm po sloučení). Podle všeho jde o 1/2,8" čip Omnivision OV60A . V tomto případě tu máme světelnost F2,2 a možnost natáčet až 4K60p video nebo slow-motion do Full HD a až 240 fps.

Moto Edge+ 2023 má 6,7" displej OLED s podporou HDR10+, 10bitovými barvami, 165Hz obnovovací frekvencí a 360 Hz pro dotyk, max. jas je 1300 nitů. Nabídne rozlišení FHD+ (2400×1080 pixelů). Telefon má rozměry 161,16×74×8,59 mm a váží 203 gramů, je vodotěsný (IP68) a vepředu i vzadu je ochranné sklo Gorilla Glass Victus.



Máme tu high-endový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8GB LPDDR5X RAM a velkorysé 512GB úložiště. Operačním systémem je Android 13. Akumulátor má kapacitu 5100 mAh, podporuje 68W nabíjení TurboPower, 15W bezdrátové a 5W bezdrátové reverzní. Samozřejmostí je podpora 5G sítí, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i NFC.