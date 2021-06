Samsung ISOCELL JN1: 50MPx snímač s rekordně miniaturními 0,64μm pixely

Snímač má technologii ISOCELL 2.0 a duální ISO (dvě nativní citlivosti ISO), takže za dobrého světla využívá nižší základní ISO (případně zesílení základního ISO), při horším světle se přepne na druhý typ obvodů, které dávají nižší šum, než by čip dával na stejném ISO zesílením z nižší základní citlivosti. A aby toho nebylo málo, máme zde i jednosnímkové HDR s využitím Smart-ISO, kdy polovina pixelů funguje v základním režimu pro získání kresby do světel a půlka ve vyšším režimu (s vyšší nativní citlivostí) pro kresbu do stínů. JN1 umí natáčet 12,5MPx video ve 30p, 4K video při 60p, Full HD pak zvládá dokonce při 240p.V plném rozlišení 50 MPx zvládne 10 fps, má elektronickou závěrku a 10bitový AD převodník.