Nikon Z9: full frame CSC se 45,7MPx senzorem v budoucnu zvládne 8K/60p

Společnost Nikon představila představila slibovanou vlajkovou loď Nikon Z9. Jde o full frame CSC, jehož snímač CMOS BSI má rozměry 35,9×23,9 mm a celkové rozlišení 52,37 MPx. Z toho se využívá 45,7 MPx a podporováno je ukládání do JPEGu i 14bitových RAWů (NEF soubory). K dispozici je i ztrátová komprese RAWů, která sníží velikost zhruba na třetinu. Zajímavostí je duální povrchová ochrana filtru před snímačem, která odpuzuje prach.



Nikon Z9 nabídne velmi bohatá expoziční nastavení. Časy mohou být od 1/32000 sekundy až do 30 sekund, závěrka je elektronická s minimalizovaným efektem "rolling shutter". V tomto ohledu má být rovnocenná té mechanické. V manuálním režimu lze dosáhnout až 900 sekund, nechybí ani bulb a time. Synchronizační čas blesku je 1/200 sekundy, vysokorychlostní synchronizace je možná až s 1/8000 sekundy. Citlivosti mohou být od ISO 64 do 25600, v režimu je to pak od ISO 32 do 102400.

Zaostřování je hybridní, kombinující kontrastní a fázové ostření se 493 body. Je vysoce citlivé, v běžném režimu od -6,5 EV, v režimu Zobrazení hvězd pak od -8,5 EV. Je zde detekce různých objektů (lidé, zvířata včetně ptáků, letadla, vlaky, auta, motocykly a bicykly), Z9 se umí mezi nimi automaticky přepínat. Nechybí ani detekce očí a možnost upravovat velikost sledovacího bodu ve 3 úrovních. Snímač je také mechanicky stabilizovaný, dokáže u vybraných objektivů spolupracovat s optickou stabilizací a celkem pracovat v 5 osách. Maximální účinek dosahuje 6 EV.



Pokud jde o video, zde je maximem 8K (7680×4320 pixelů) při 30p, nicméně update firmwaru má v roce 2022 přinést dokonce 8K/60p ve 12bitovém RAWu při externím výstupu. UHD 4K (3840×2160 pixelů) a Full HD (1920×1080 pixelů) umí maximálně při 120p. K dispozici jsou kodeky Apple ProRes 422 HQ (10bit), H.265 HEVC (10bit i 8bit) a H.264/AVC (8bit). K dispozici je 10bitový N-Log i HLG a plochý barevný profil.

Sekvenční snímání dosahuje 20 fps v RAWu (buffer s dostatečně rychlou kartou ProGrade Digital Cobalt 1700R 325GB vystačí na 1000+ snímků), 30 fps v JPEGu a v 11MPx rozlišení pak dokonce se 120 fps včetně AE i AF. Při sekvenčním snímáním netrpí na blackout.

Fotografie lze ukládat na karty CFexpress nebo XQD (jsou zde 2 sloty). 0,5" hledáček OLED má rozlišení 3,69 mil. bodů (1280×960 RGB pixelů) a 0,8× zvětšení. LCD má 3,2" úhlopříčku, rozlišení 2,1 mil. bodů a maximální jas až 3000 nitů. Je dotykový a výklopný svisle i vodorovně. Co se týče vstupů a výstupů, máme zde USB-C, klasické HDMI typu A, 3,5mm jacky pro sluchátka i mikrofon, 10kolíkový konektor pro dálkové ovládání, RJ-45 pro síťové připojení, Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth 5.0. Našlo se místo i na podporu polohových služeb GPS, Glonass a QZSS (podle oblasti).



Nabíjení zajišťuje akumulátor EN-EL18d, zvládne ale pracovat i se staršími verzemi akumulátorů řady EN-EL18 (je nutno počítat s nižší výdrží). Fotoaparát má vestavěný grip, rozměry 149×149,5×90,5 mm a hmotnost 1160 gramů (1340 gramů s baterií a kartou). Cena novinky byla stanovena na 152990 Kč s DPH.

