Nikon: navzdory čipové krizi a nižší výrobě ve vyšším zisku

Společnost Nikon zveřejnila své finanční výsledky a můžeme vidět, že se firmě navzdory mnoha negativním okolnostem docela daří. Její příjmy sice za poslední čtvrtletí poklesly na 133,3 mld. jenů (-11,5 %), čistý zisk však vzrostl z 8,1 na 12,6 mld. jenů a čistá marže firmy tak činí 9,5 %. To jsou pozitivní zprávy a zajímavé se bude podívat i na fotografickou divizi, která s příjmy 46,8 mld. jenů tvoří lehce přes 35 % firmy.

zisku 6,3 mld. jenů (marže 13,5 %). To je velmi pěkný výsledek. Rostla totiž průměrná cena prodaných produktů a potěšil i prodejní úspěch Za poslední čtvrtletí kvůli vleklé čipové krizi a nedostatku součástek klesly prodeje fotoaparátů Nikon s výměnnými objektivy z 280 na 160 tisíc kusů, objektivy klesly ze 470 na 360 tisíc a kompakty z 80 na pouhých 40 tisíc kusů. Přesto příjmy 46,8 mld. jenů znamenaly propad jen o 10,7 % a divize šla ze ztráty 0,8 mld. jenů do(marže 13,5 %). To je velmi pěkný výsledek. Rostla totiž průměrná cena prodaných produktů a potěšil i prodejní úspěch Nikonu Z9

Nikon je tak optimistický a očekává zlepšení za celý fiskální rok. Původní odhad příjmů divize za celý rok zvyšuje ze 175 na 180 mld. jenů, zisk je pak očekáván ve výši 20 místo 15 mld. jenů. K tomuto přistupuje i přesto, že snížil očekávání velikosti trhu s ILC fotoaparáty. Původně se čekalo snížení z 5,52 mil. kusů na 5,4 mil., nyní čeká 5,2 mil. kusů. Pro Nikon samotný by mělo jít o pád z 840 tis. těl na 750 tis. kusů, nyní čeká spíše okolo 700 tis. fotoaparátů. U objektivů a kompaktů se odhady nemění. Objektivy by tedy měly vzrůst z 9,11 na 9,2 mil. kusů, ty od Nikonu by měly klesnout z 1,35 na 1,3 mil. kusů. Kompakty mají klesnout z 3,43 na 2,85 mil. kusů, kompakty Nikonu pak z 260 na 200 tisíc kusů.



