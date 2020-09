Nikon představil širokoúhlý zoom Nikkor Z 14-24mm F2.8

Společnost Nikon představila dva nové objektivy pro svůj full frame systém Nikon Z. Vedle pevného objektivu 50mm F1.2 je to. Jde o širokoúhlý zoom s ohniskovým rozsahem 14 až 24 mm, což znamená úhly záběru 114° až 84° na full frame tělech. U APS-C fotoaparátů to znamená přepočtených 21 až 36 mm a úhly záběru 90° až 61°. Jeho optická konstrukce se skládá z 16 členů uspořádaných do 11 skupin. V tomto počtu najdeme 4 ED členy a 3 asférické, členy mají i povrchové vrstvy Nano Crystal Coat nebo ARNEO Coat, přední člen má fluorovou povrchovou úpravu, která lépe odpuzuje nečistoty.