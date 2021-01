Nikon: prodeje za duben 2020 spadly o 80 %, bude se soustředit na CSC

Nikonu byl vyzpovídán v rozhovoru pro server Toyo Keizai, kde byly opět potvrzeny informace o situaci v Nikonu a jeho dalším směřování. Jednou ze zajímavých informací je to, že v dubnu 2020, kdy vypuklo celosvětové šílenství kolem koronavirové pandemie a svět se ekonomicky výrazně zpomalil, protože nevěděl, co se bude dít, klesly prodeje fotoaparátů s výměnnými objektivy o hrozivých 80 %. Podobná situace panovala do června 2020, ale pak se trh začal vracet do starých kolejí a zejména v Číně došlo k mnohem

Hirotaka Ikegami zbyl vyzpovídán v rozhovoru pro server Toyo Keizai, kde byly opět potvrzeny informace o situaci v Nikonu a jeho dalším směřování. Jednou ze zajímavých informací je to, že v dubnu 2020, kdy vypuklo celosvětové šílenství kolem koronavirové pandemie a svět se ekonomicky výrazně zpomalil, protože nevěděl, co se bude dít, klesly prodeje fotoaparátů s výměnnými objektivy o hrozivých 80 %. Podobná situace panovala do června 2020, ale pak se trh začal vracet do starých kolejí a zejména v Číně došlo k mnohem rychlejšímu zotavení , než se čekalo.

Asi nikoho nepřekvapí, že firma odsouvá na vedlejší kolej nejen kompakty, ale i zrcadlovky. Pro tento rok se chce soustředit na CSC, které jsou důležité pro další fungování fotografické divize. Graf z poslední prezentace finančních výsledků také dokresluje důvod, proč se všichni výrobci tak moc soustředí na high-end a postupně opouští low-end. Zatímco před několika lety tvořili nadšenci a profíci 29 % trhu s fotoaparáty (v případě Nikonu okolo 60 %), nyní to pro další fiskální rok končící v březnu 2022 (FY22/3) směřuje až k 65 % (u Nikonu přes 80 %). Také vidíme, že kategorie amatérů napříč trhem (šedá ploška) se za tu dobu scvrkla na zhruba pětinu původního objemu, zatímco profíci tvoří stále podobně tak velký objem.



Připomeňme, že pro fiskální rok končící v březnu 2021 předpokládá společnost Nikon příjmy ve výši 430 mld. jenů a provozní ztrátu okolo 75 mld. jenů (záporná provozní marže -17,4 %). Pokud jde o samotnou fotografickou divizi, tam jde o příjmy 140 mld. jenů a provozní ztrátu 45 mld. (-32,1 %). Pro FY22/3 se předpokládá, že by se fotografická divize mohla dostat do mírného provozního zisku okolo 5 mld. jenů. Pro FY23/3 se hovoří o 10 mld. jenů a nadšenci a profíci by měli tvořit už okolo 90 % zákazníků.



