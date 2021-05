Nikon si registroval nové APS-C CSC, spekuluje se nad low-endovou Z30

Nikon. Zatím je zde jen kódové označení N2016, nicméně setový objektiv

Na Internetu se objevily údaje z registrace nového fotoaparátu společnosti. Zatím je zde jen kódové označení N2016, nicméně setový objektiv Nikkor Z DX 16-50mm dává tušit, že půjde o nový APS-C model. Ten by mohl doplnit osamocený model Z50 , který byl představen před 1,5 rokem. Z dalších údajů víme to, že bude mít akumulátor EN-EL25, má podporovat Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth. Jenže zda půjde Nikon v nabídce směrem nahoru (Z70) nebo dolů (Z30), to není jasné.

Zdroje zprávy hovoří spíše o low-endovém modelu Z30, který by nahradil zrcadlovky D3x00. Zde je otázkou, zda by něco takového mělo po finanční stránce pro Nikon smysl, když by mu v tomto pomohla spíše high-endová Z70. Připomeňme, že poslední dobou vykazuje Nikon zpravidla nemalé ztráty a o low-endové fotoaparáty zdaleka není takový zájem jako před lety. Většina firem opouští low-end, protože je pro ně ztrátový. A Nikon ztrátu rozhodně nepotřebuje.



Na druhou stranu, pokud by byla skutečně představena low-endová Z30 a byla by mířená spíše na vloggery, mohl by mít takový fotoaparát komerční (a snad i finanční) úspěch. Takový fotoaparát by mohl vyfouknout část zákazníků např. Canonu, jehož EOS M50 byla pro vlogging hodně oblíbeným fotoaparátem už ve své původní verzi, natož nyní ve verzi Mark II , která je pro toto použití ještě více optimalizovaná. A co si myslíte vy? Představí se spíše Z30 nebo Z70? Nebo Z50 Mark II?

