Nikon skončí s výrobou fotoaparátů v Japonsku, stěhuje ji do Thajska

Společnostmá dlouhodobě problémy se svou fotografickou divizí , která tvoří velkou část firmy. Firma hledá cesty, jak by se dalo snížit náklady, a jednou z cest je i přestěhování výroby do levnějších zemí, o kterém se mluví už nějakou dobu. Továrna Sendai v regionu Tōhoku byla v činnosti od roku 1971 a fotoaparáty se zde vyráběly od roku 1979. Soustředila se zejména na dražší fotoaparáty a byla podporou pro zahraniční továrny. Jenže tomu bude už brzy konec.

Nyní se totiž dozvídáme i další detaily o přesunu. Výroba Nikonů řad Z6 a Z7 se přestěhovala do Thajska už v říjnu a zrcadlovka Nikon D6 by se v Japonsku měla vyrábět do konce roku 2021. Pak už i ta by měla být vyráběna v Thajsku a továrna bude pokračovat v činnosti jako místo, kde mohou své produkty vyrábět různé startupy. Patrně zde zůstane i výroba jiných produktů Nikonu, jako jsou součástky pro LiDARy nebo inspekční vybavení.



