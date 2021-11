Nikon uvedl telezoom Nikkor Z 100-400mm F4.5-5.6 VR S

Optická konstrukce je dosti složitá, čítá totiž 25 členů ve 20 skupinách. Máme zde 6 členů ED, 2 elementy Super ED, přední člen má fluorovou vrstvu pro lepší odpuzování nečistot a byly použity i povrchové vrstvy Nano Crystal Coat a ARNEO. Zaostřování je vnitřní pomocí dvou krokových motorků STM a minimální zaostřovací vzdálenost se dle zoomu pohybuje od 75 do 98 cm, k dispozici je také omezovač rozsahu od 3 metrů (aby se objektiv zbytečně nesnažil ostřit na krátkou vzdálenost, není-li to potřeba). Maximální zvětšení je pak 0,38× na max. zoomu. K dispozici je i optická stabilizace s 5,5EV účinkem, která může fungovat i v duálním režimu např. s novým Nikonem Z9 . To pak slibuje 6EV účinek.