Nikon Z8 dostává firmware C2.00, přináší 180 MPx režim a spoustu vylepšení

Některé firmwary upravují jednu dvě chybky, občas něco vylepší, to ale není případ verze C2.00 pro fotoaparát Nikon Z8 . Ten má totiž opravdu extrémně dlouhý seznam změn a my se podíváme jen na některé z nich. Jednou z nejvýznačnějších je multiexpoziční režim, který pomocí posunu snímače a více expozic produkuje ve výsledku 180MPx snímky. Máme tu nové předvolby Picture Control a systém AF nyní dokáže detekovat i ptáky, přičemž byla také rozšířena možnost konfigurace automatického pořizování snímků při předem stanovených kritériích jejich detekce. Doba ukládání snímků do bufferu (vyrovnávací paměti před expozici snímků) byla prodloužena ze 30 na 300 sekund. Máme tu také nová nastavení pro bracketing s bleskem.