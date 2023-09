Nikon Zf kombinuje retro vzhled s moderní technikou a 24MPx čipem

Novinkou ve výrobním programu společnosti Nikon je nový full frame CSC fotoaparát Nikon Zf. Přináší zajímavý retro vzhled, který vychází z historického fotoaparátu Nikon FM2. Uvnitř se ale skrývá moderní technika, což je např. full frame snímač CMOS s rozměry 35,9×23,9 mm a rozlišením 25,28 MPx (efektivně 24,5 MPx). Tento snímač je mechanicky stabilizovaný s vynikajícím 8EV účinkem. Podporován je výstup do JPEGu, HEIFu nebo 14bitových RAWů (NEF). Zajímavostí je fázové zaostřování na snímači, které má extrémní citlivost už od -10 EV (ISO 100 s objektivem F1,2). Retro vzhled podtrhuje i dedikovaný černobílý režim.



Expoziční časy jsou podporovány od 1/8000 sekundy do 4 sekund pomocí voliče, dalšími ovladači lze ale nastavit až 30 sekund. Nechybí ani time a bulb režim (až 15 minut). Synchronizační čas blesku činí 1/200 sekundy, podporována je i vysokorychlostní synchronizace. Korekce expozice na základním ovladači nabídne rozsah +/-3 EV, v poloze C pak až +/-5 EV. Citlivost nabídnou ISO 100 až 64000, režimy rozšíření přinesou i ISO 50 až ISO 204800. Sekvenční snímání může dosahovat rychlosti do 7,8 fps v základním režimu, s rozšířením zvládne 14 fps a ve vysokorychlostním režimu pak až 30 fps (pouze JPEG). Zajímavostí je i multiexpoziční režim pro skládané 96MPx snímky.



Pokud jde o video, Nikon Zf podporuje natáčení v UHD 4K rozlišení (3840×2160 pixelů) do max. 60p, Full HD video (1920×1080 pixelů) pak zvládá až do 120p. Podporovány jsou soubory MOV i MP4, umí kodeky H.264/AVC (8bit) i H.265/HEVC (8bit/10bit). K dispozici je také režim HLG a N-Log.