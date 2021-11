Nikonu se daří: je v zisku, což platí i pro fotografickou divizi

Nikon byl několik posledních let docela horkým kandidátem na další firmu, která by mohla opustit trh s fotoaparáty. Fotografická divize byla často ve ztrátě, nicméně restrukturalizace i pokoronavirové oživení přispívají k tomu, že se Nikonu začíná dařit. Za poslední čtvrtletí měla celá společnost příjmy 273 mld. japonských jenů, což je meziročně nárůst o 55,5 %! Zde je ale potřeba zdůraznit, že to srovnáváme proti období loňského roku, které bylo stále ještě postiženo první velkou vlnou koronavirové pandemie a výrazným zastavením celého trhu. Nikon se také z poměrně velké ztráty dostal na provozní zisk 32,1 mld. jenů a provozní marži 11,8 %, což jsou dosti pěkná čísla. Ale jak jsou na tom fotoaparáty?



I zde můžeme v dokumentech Nikonu najít pozitivní zprávy. Příjmy fotografické divize stouply o 39 % ze 64,3 na 89,2 mld. jenů (divize tak dělá necelou třetinu Nikonu) a dostala se na velmi pěkný zisk 12,5 mld. jenů (provozní marže 14 %). Proti loňsku stoupaly dokonce prodeje fotografické techniky, a to ve všech kategoriích (opět je nutno připomenout, že srovnáváme s loňským obdobím, kdy probíhal a končil velký útlum trhu v důsledku koronaviru). U fotoaparátů s výměnnými objektivy prodeje stouply ze 380 na 390 tisíc kusů, objektivy šly ze 610 dokonce na 660 tisíc a stouply i kompakty ze 120 na 130 tisíc. Na dobrých výsledcích divize se podle Nikonu podílí především velký úspěch Nikonu Z Fc, Z6 II a Z7 II.

Předpokládá se, že se trh s digitálními fotoaparáty o něco zmenší, ale zde to nebude ani tak poklesem zájmu jako nedostatkem dílů (důsledky čipové krize, která zasáhla nejedno odvětví). V těchto týdnech se do obchodů dostane nový Nikon Z9 (hovoří se o tom, že produkce činí 3500 kusů měsíčně a je na něj 40 tisíc objednávek) a čekají se velké výdaje na vývoj nových produktů (Nikon by chtěl mít v brzké době 30 objektivů řady Z).

