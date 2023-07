Nothing Phone (2) přináší 1/1,56" snímač Sony IMX890

Nothing Phone (2). Novinka si zachovává svůj typický designový styl a přichází s mírně větším 6,7" displejem LTPO AMOLED (původně 6,55"). Ten má rozlišení 2412×1080 pixelů (394 ppi), podporuje 10bitové barvy, HDR10+, SGS Low Blue Light a chráněn je sklem Corning Gorilla Glass. Jeho jas byl zvýšen z 500 na 1000 nitů, v HDR dokonce z 1200 na 1600 nitů. Také se vylepšil rozsah snímkovacích frekvencí na 1-120 Hz (původně 60-120 Hz), což by mělo vylepšit výdrž na baterii. Dotykové ovládání má 240Hz frekvencí snímání. Spolu s tím ale trochu narostly rozměry na 162,1×76,4×8,6 mm a hmotnost na 201,2 gramů (je tak o cca 3 mm vyšší a 8 gramů těžší).

Před rokem se představil telefon Nothing Phone (1) se zajímavým designem a nyní přichází jeho druhá generace. Novinka si zachovává svůj typický designový styl a přichází s mírně větším 6,7" displejem LTPO AMOLED (původně 6,55"). Ten má rozlišení 2412×1080 pixelů (394 ppi), podporuje 10bitové barvy, HDR10+, SGS Low Blue Light a chráněn je sklem Corning Gorilla Glass. Jeho jas byl zvýšen z 500 na 1000 nitů, v HDR dokonce z 1200 na 1600 nitů. Také se vylepšil rozsah snímkovacích frekvencí na 1-120 Hz (původně 60-120 Hz), což by mělo vylepšit výdrž na baterii. Dotykové ovládání má 240Hz frekvencí snímání. Spolu s tím ale trochu narostly rozměry na 162,1×76,4×8,6 mm a hmotnost na 201,2 gramů (je tak o cca 3 mm vyšší a 8 gramů těžší).

Pokud jde o fotoaparáty, stále tu máme 1/1,56" 50MPx snímač, nicméně Sony IMX766 byl nahrazen novější generací IMX890. Má 1µm pixely (2µm po sloučení) a objektiv dává přepočtených 24 mm. Jeho světelnost je F1,88, má optickou i elektronickou stabilizaci obrazu. Nechybí pochopitelně noční režim, super-rozlišení, optické filtry, detekce scény pomocí AI, panorama, panorama pro noční režim, snímání dokumentů a expertní mód. Ultra-široký modul zůstává beze změny, tady najdeme Samsung JN1 typu 1/2,76" s 50 MPx. Objektiv má světelnost F2,2 a nabídne 114° úhel záběru, stabilizace je pouze elektronická. Také zde je noční režim a filtry, podporuje makro od 4 cm. Phone (2) zvládá natáčení 4K videa ve 60 fps, Live HDR pak max. při 4K30p. Slow-motion video umí až do frekvence 480 fps a je tu i time-lapse ve 4K.

Přední kamerka se dočkala vylepšení a máme tu 1/2,7" snímač Sony IMX615 s rozlišením 32 MPx (původně 1/3,1" čip Sony IMX741 s rozlišením 16 MPx). Má světelnost F2,45, podporuje noční i portrétní režim, maximem je Full HD video v 60 fps (v HDR do 30 fps).

Nothing tentokrát zvolil mnohem výkonnější procesor a původní Snapdragon 778G+ nahradil Snapdragon 8+ Gen 1, který je vyráběn 4nm procesem. Má jedno jádro Cortex-X2 s 3,0 GHz, trojici Cortex-A710 na 2,5 GHz a čtveřici úsporných Cortex-A510 na 1,8 GHz. Je tu GPU Adreno 730. V nabídce budou varianty 8GB+128GB, 12GB+256GB a 12GB+512GB. Telefon vykazuje odolnost IP54, odemyká se otiskem prstu (čtečka v displeji) nebo rozpoznáním tváře.

Akumulátor má kapacitu 4700 mAh a podporuje až 45W drátové nabíjení, případně 15W bezdrátové přes Qi. Zvládá také 5W reverzní nabíjení. Operačním systémem je Nothing OS 2.0 a výrobce slibuje 3 roky aktualizací Androidu a 4 roky bezpečnostních updatů každé 2 měsíce. Samozřejmostí je podpora rychlých datových sítí 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 a NFC. Nothing se také chlubí tím, že je telefon ekologický. Výroba probíhá za využití obnovitelných zdrojů energie, 100 % hliníku, cínu a mědi v konstrukci je z recyklovaných zdrojů, u oceli je to 90 %, u plastů pak 80 %. Uhlíková stopa jednoho telefonu je 53,45 kg.

Co se týče cen, 8GB+128GB vyjde na 15.490 Kč, 12+256GB na 17.299 Kč a 12+512GB pak na 19.990 Kč.