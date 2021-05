Nový únik tvrdí, že Panasonic představí Lumix GH5 Mark II

Poslední dobou se hodně mluví o brzkém příchodu fotoaparátu Lumix GH6 . Spekuluje se, že by se tak mohlo stát v září a že by mohl přinést natáčení 8K videa. Nyní nám do toho ale spadla další informace, že se má představit. Nyní tak není jasné, zda tu budou rovnou dvě novinky nebo jen jedna. Osobně bych se přikláněl spíše ke dvěma novinkám (podobně jako Panasonic představil FZ2000 i aktualizovanou verzi FZ1000 II), ale to je jen můj osobní názor.