Panasonic Lumix GH6 by se možná mohl představit v září

V loňském rozhovoru se zástupcem Panasonicu byl potvrzen vývoj nového fotoaparátu(resp. vlajkové lodi systému MFT pro profesionální video). Více oficiálních informací zatím neznáme, nicméně když si poskládáme různé střípky dohromady, dají se z toho dostat zajímavé indicie. Hovoří se o tom, žesi chystá velké oznámení pro 20. výročí existence řady Lumix, přičemž novinka se má týkat systému Micro Four Thirds. První Lumixy byly představeny v září 2001, takže by to padalo na září 2021, což napovídá, že by mohlo jít o záříjový veletrh IFA 2021.

Když to dáme dohromady s tím, že by se Lumix GH6 měl podle všeho představit právě letos, vše do sebe zapadá, a i když rozhodně nemůžeme nic tvrdit s jistotou, máme zde nemalou pravděpodobnost, že by se Lumix GH6 mohl představit právě v září 2021. Pokud jde o specifikace, zde jde rovněž jen o dohady. Dost často se spekuluje o podpoře 8K videa, což nemusí být úplně nesmysl. 8K je poslední dobou velkým tématem a Sony má v nabídce hned několik 4/3" senzorů s podporou 8K, např. IMX594CQR se 41 MPx a IMX492LQJ se 47 MPx. O tom druhém víme, že jde o multi-aspect senzor, což by se video-fotoaparátu docela hodilo.