Objevilo se info o objektivech Canon RF 100-500mm i RF 85mm F2 Macro

Proslýchá se, že už zítra by se měly objevit nové full frame CSC fotoaparáty společnosti Canon, modely EOS R5 a EOS R6. Dokonce je i oficiálně potvrzeno, že EOS R5 bude mít např. 8K video. Nyní se ale objevily i informace o objektivech, které by se měly objevit buď s těmito fotoaparáty nebo ve velmi blízké době. Konkrétně půjde o telezoom RF 100-500mm f/4-7.1L IS USM, makro objektiv RF 85mm f/2 IS STM Macro a dva telekonvertory.