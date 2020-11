Olympus vydal poslední finanční výsledky fotodivize, je stále ztrátová

Fotoaparáty společnostiuž nebudou nabízeny pod touto značkou, divizi firmy totiž přebírá japonský JIP ( dohoda je finalizována , přechod bude dokončen za pár týdnů). Z firmy Olympus se tak nyní stává čistě firma zabývající se technologiemi pro lékařství. Ono to tak v podstatě je už nějakou ten pátek, protože fotoaparáty poslední dobou tvořily jen malý zlomek firmy (okolo 4,5 %). To ukazují i výsledky. Za poslední čtvrtletí měl Olympus příjmy ve výši(-8,5 % proti stejnému čtvrtletí minulého roku) a provozní zisk, což dělá provozní marži 14,8 %. Fotografická divize (která zahrnuje i dalekohledy nebo diktafony) ale přispěla jen pouhými. To je jen 4,5 % příjmů celé firmy a je to o 26% méně než loni (10,8 mld. jenů).