OM Digital Solutions v rozhovoru pohovořil o MFT i megapixelové válce

V posledních týdnech se objevilo několik zajímavých rozhovorů se zástupci společností vyrábějící fotoaparáty. Jednou z nich je i OM Digital Solutions (bývalá divize Olympusu), za kterou mluvil prezident a CEO Shigemi Sugimoto a CPO Eiji Shirota. Tento rozhovor sice nebyl informačně příliš bohatý, nicméně zástupci např. zmínili, že přesun od Olympusu má výhodu ve větší svobodě, kde fotoaparáty vždy hrály druhé housle za lékařskými divizemi. Nyní může být podstatně flexibilnější.



Do budoucna chce OMDS pokračovat zejména v důrazu na outdoor fotografii, tedy mít kompaktnější fotoaparáty s vysokou mírou odolnosti pro focení přírody, krajiny a především zvířat. Ostatně po příchodu nového fotoaparátu OM-1 uvedení novinky přineslo zvýšený zájem o teleobjektivy společnosti. Firma nadále věří, že pro MFT tu bude vedle full frame dost místa. Pokud jde o rozlišení, zde to vypadá, že ještě nějakou dobu zůstaneme na 20 megapixelech. Podle zástupců OMDS kvalita snímků není jen o rozlišení, což neznamená, že to v budoucnu nenastane, ale nyní to není prioritou. Pokud chce někdo vysoké rozlišení, má tu režim Hand-held High Res. Další informace můžete najít v rozhovoru na serveru DPreview , který bohužel za pár týdnů ukončí svou činnost