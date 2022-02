OM System uvádí odolnější M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II. Ten nahradí

Vedle fotoaparátu OM System OM-1 (resp. Olympus OM-1) se představil také nový objektiv. Ten nahradí původní variantu z roku 2013, proti které nabídne vyšší odolnost. Splňuje totiž certifikaci IP53 ohledně odolnosti vůči vodě, prachu a mrazu. Dostalo se také na fluorový povrch přední čočky, které lépe odpuzuje nečistoty. Opticky je objektiv shodný s předchůdcem, má tedy reálnou ohniskovou vzdálenost 12 až 40 mm (24 až 80 mm po přepočtu), což znamená úhly záběru 84° až 30°. V optické konstrukci je 14 členů v 9 skupinách, mezi nimi 2 HR členy, jeden HD, 2 ED, jeden EDA (Extra-low Dispersion Aspherical), jeden DSA (Dual Super Adpherical) a dva běžné asférické.

Světelnost má hodnotu F2,8 a cloní se 7lamelovou irisovou clonou maximálně na F22. Zaostřovat je možné od 20 cm s podporou MSC (Movie and Still Compatible) a 50fps sekvenčního snímání s AF. Rozměry objektivu činí 84 mm na délku, 69,9 mm v průměru a podporuje 62mm filtry. Jeho hmotnost je 382 gramů. Proti odleskům bojují povrchové vrstvy Zero Coating. Cena byla stanovena na 25990 Kč s DPH, v prodeji bude od března.

Ceny souvisejících / podobných produktů: