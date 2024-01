OM System uvedl OM-1 Mark II s vylepšenou stabilizací i AF

OM System přichází s novou generací bezzrcadlovky OM-1 Mark II. Tento fotoaparát v mnohém navazuje na

Značkapřichází s novou generací bezzrcadlovky. Tento fotoaparát v mnohém navazuje na předchozí generaci OM-1 a někteří škarohlídi ho označují jako velmi drahý update firmwaru. Je sice pravdou, že nějakou význačnou revoluci tu asi nenajdeme, přesto je tu spousta užitečných vylepšení. Pokud jde o snímač, nadále se zůstává u vrstveného 4/3" Live MOS senzoru s BSI technologií, jehož celkové rozlišení je 22,9 MPx, efektivně se pak využívá 20,4 MPx. Jeho rozměry jsou 17,3×13,0 mm. Zůstává také procesor TruePic X. Došlo ale k vylepšení mechanické stabilizace a její účinek se zvýšil z 8 na 8,5 EV, co už znamená možnost fotit na zhruba 350krát delší čas, než by mělo být možné dle pravidla převracené hodnoty ohniskové vzdálenosti.

Dalších úprav se dočkal autofokus. Ten využívá algoritmů strojového učení pro vylepšení účinku a máme zde novou detekci lidí (nejen tváří a očí), došlo také ke zjednodušení jeho nastavování. Je také vysoce citlivý už od -8 EV (ISO 100, F1,2). Snímání bez blackoutu bylo původně k dispozici jen pro nejrychlejší sekvenční snímání, nově je ale dostupné i pro některá pomalejší nastavení. Také se zhruba zdvojnásobila kapacita RAW bufferu, který postačí až na 213 RAWů při 120 fps. Zajímavou novinkou je rozšíření funkce Live ND. Nyní totiž funguje i jako přechodový filtr, kdy může snižovat citlivost jen v části obrazu, navíc je to polohovatelné, a to směrem nahoru/dolů, ale také lze tento přechod natáčet. Lze nastavit 1EV, 2EV nebo 3EV účinek a také sílu přechodu.



Citlivosti mohou být od ISO 80 (v rozšířeném režimu) až do ISO 102400 (standardní max. ISO 25600). Závěrka má životnost na 400 tisíc cyklů a rozsah 1/8000 až 60 sekund. Možná je i plně elektronická závěrka. Z předchůdce zůstal i multiexpoziční režim pro vytváření 50MPx nebo 80MPx snímků, v tomto případě lze vytvářet RAWy nově se 14bitovou barevnou hloubkou (jinde zůstává na 12 bitech). Sekvenční snímání může dosahovat rychlosti až 120 fps. Pokud jde o video, máme tu max. Cinema 4K 4096×2160 pixelů až do 60p, k dispozici jsou také režimy HLG a OM-Log 400. Slow motion video umí v rozlišení 1920×1080 a 240 fps.

Nadále tu máme hledáček s 1,65× zvětšením (0,83× po přepočtu) a rozlišením 5,76 mil. bodů (1600×1200 RGB pixelů). Hlavní displej má rozlišení 1,62 mil. bodů a je dotykový, výklopný a otáčecí. Akumulátor BLX-1 vydrží na 520 snímků. Tělo má rozměry 138,8×72,7×91,6 mm a váží 511 gramů (s baterií a kartou 599 gramů).

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6 II je jen faceliftovanou verzí M.Zuiko Digital ED 150-600mm f/5-6.3 IS. Tento telezoom nabídne přepočtených 1200 mm (s 2× telekonvertorem dokonce 2400 mm) a měří 264,4 mm na délku. Jeho hmotnost činí 2065 gramů. S OM-1 Mark II nabídne jeho optická stabilizace kombinovaný účinek 7 EV (na max. zoomu by mělo být možné udržet 1/10 sekundy). Vyznačuje se odolností vůči postříkání a prachu IPX1, přední člen má fluorový povrch proti ulpívání nečistot. Spolu s fotoaparátem byly představeny i dva objektivy.je jen faceliftovanou verzí známého modelu . Má např. nový systém uchycení sluneční clony a jiné barevné schéma. Podstatně zajímavějším je. Tento telezoom nabídne přepočtených 1200 mm (s 2× telekonvertorem dokonce 2400 mm) a měří 264,4 mm na délku. Jeho hmotnost činí 2065 gramů. S OM-1 Mark II nabídne jeho optická stabilizace kombinovaný účinek 7 EV (na max. zoomu by mělo být možné udržet 1/10 sekundy). Vyznačuje se odolností vůči postříkání a prachu IPX1, přední člen má fluorový povrch proti ulpívání nečistot.

Tělo fotoaparátu vyjde na 54.999 Kč s DPH, nová verze širokoúhlého objektivu 9-18mm vyjde na 15.999 Kč a 150-600mm telezoom pak stojí 62.999 Kč.