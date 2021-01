Opět se hovoří o příchodu APS-C fotoaparátů Canon EOS R

Canon si dnes drží tři bajonety, což je dosti schizofrenní. Máme zde EF/EF-S pro zrcadlovky a dva bajonety pro CSC systémy. Jedním je původní EF-M pro APS-C modely, poslední dobou se ale Canon soustředí především na RF, tedy full frame CSC. A není divu, že se čím dál častěji hovoří o tom, že by řada EOS M mohla skončit a být nahrazena APS-C modely s bajonetem RF. Poslední "rumors" hovoří o tom, že by Canon měl letos představit hned dva APS-C fotoaparáty s bajonetem RF.

Zajímavostí je i to, že se dle těchto zvěstí prozatím nepočítá s žádnými objektivy přímo pro APS-C (žádné RF-S), takže by v takovém případě využívali objektivy jen full frame modelů (příp. objektivy EF/EF-S přes redukce). Zde je ale otázkou, který objektiv by v takovém případě byl tím základním.

Pokud se Canon k takovému kroku odhodlá, jistě naštve spoustu zákazníků, kteří mají systém EOS M. Ten je populární zejména v Japonsku. Na druhou stranu by to nebylo nic překvapivého. Poslední novinka v podobě EOS M50 Mark II nepřinesla téměř nic nového a šlo spíše o update firmwaru a ukázku, že EOS M ještě "žije". Poslední skutečnou novinkou byl EOS M200 v září 2019, a pokud jde o objektivy, tam byl poslední novinkou model EF-M 32mm f/1.4 STM ze září 2018. To je už více než 2 a čtvrt roku.

