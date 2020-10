Canon EOS M50 Mark II přináší vylepšení pro vloggery

EOS M50 Mark II bude Tentokrát to tzv. rumors moc nevyšlo. Spekulovalo se, žebude významným vylepšením stávajícího modelu EOS M50 , nicméně nepůjde o revoluci, ale evoluci, ze které budou profitovat především vloggeři. Právě mezi nimi je už nynější EOS M50 poměrně populární a tento model je nejprodávanějším CSC na americkém trhu za rok 2020. I proto to vypadá, že novinka zamíří jen na americký trh (na evropských stránkách po něm není ani vidu ani slechu). Takže co vše je vlastně nového?

Canon vylepšil schopnosti autofokusu a přidal detekci očí pro focení i natáčení videa. Máme tu podporu vertikálního videa a streamery a vloggery potěší i tlačítko pro nahrávání videa na dotykovém plně polohovatelném displeji. EOS M50 Mark II může sloužit jako webkamera díky podpoře aplikace EOS Webcam Utility a stejně jako u PowerShotu G7 X Mark III , i zde najdeme funkci streamování Wireless YouTube Live přes Wi-Fi. Další z novinek je možnost ovládání fotoaparátu (např. polohy AF bodu) pomocí dotykového displeje i v případě, že se díváte do hledáčku.

Jinak tu máme podobné specifikace jako u předchůdce. APS-C CMOS snímač s rozměry 22,3×14,9 MPx má 25,8MPx rozlišení (24,1 MPx efektivně). Ten podporuje Dual Pixel AF CMOS, nicméně ve videu jen při Full HD (4K musí spoléhat na detekci kontrastu). Citlivost je na dnešní poměry spíše slabší, u fotek od -2 EV, u videa pak od 0 EV. Samozřejmostí je podpora JPEGu, RAWu i C-RAWu. Sekvenční snímání má maximální rychlost 10 fps, s průběžným ostřením AF Servo pak 7,4 fps.

Videosekvence jsou k dispozici v UHD 4K rozlišení (3840×2160 pixelů) při 24p s maximálním datovým tokem 120 Mbps, Full HD video (1920×1080 pixelů) pak končí na 60p, využit je kodek MPEG-4 AVC / H.264. Chcete-li využít vysokorychlostní snímání pro slow-motion video, pak je maximem HD rozlišení (1280×720 pixelů) při 120p. Podporováno je i time-lapse.

Fotoaparát podporuje klasické expoziční režimy jako automatiku, prioritu clony, času a manuál. Citlivosti mohou být od ISO 100 do ISO 25600, korekci lze nastavit od -3 EV do +3 EV. Závěrka podporuje časy od 1/4000 sekundy do 30 sekund, je tu i bulb režim. Synchronizační čas blesku činí 1/200 sekundy. Ten interní má směrné číslo 5 při citlivosti ISO 100.

EOS M50 Mark II si rozumí s kartami SD, SDHC a SDXC včetně UHS-I modelů. Plně polohovatelný displej má 3,0" úhlopříčku a rozlišení 1,04 milionu bodů (720×480 RGB pixelů). Fotoaparát je vybaven porty micro USB-B a HDMI typu D. Napájení zajišťuje akumulátor LP-E12. S 50% využitím blesku má vydržet na 250 snímků přes EVF a 305 snímků přes zadní LCD. Při teplotě 0 °C tyto hodnoty klesají na 230, resp. 280 snímků.

Rozměry těla činí 116,3×88,1×58,7 mm, hmotnost je 350 gramů. S baterií a paměťovou kartou stoupne na 387 gramů (bílá varianta je o gram těžší). Za tělo chce Canon $599, v setu s objektivem 15-45mm má vyjít na $699, a když přidáte i telezoom EF-M 55-200mm , cena vzroste na $929. Dostupnost v Evropě je zatím neznámá.

