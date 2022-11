Ověření pravosti obsahu: Adobe s Leicou a Nikonem zavedou C2PA do foťáků

Dnešní doba fake news a dezinformací přináší několik problémů. V případě obrazových i jiných dat tu máme v zásadě dva problémy, které mohou ztěžovat boj s falešnými informacemi. Mezi veřejností se obvykle zmiňuje spíše to, kdy jsou umělá data proti někomu zneužita a kdy jde o problém popření pravosti. Prokázat, že jde o úmyslný padělek, tedy že daná osoba není autorem (případně že neudělala to, co se v daném obsahu tvrdí, že udělala), nebývá vždy jednoduché, a je mnoho lidí, kteří v zájmu podpory svého názoru falešným datům rádi uvěří, aniž by zpochybňovali jejich věrohodnost. Často se ale zapomíná na opačný problém, kdy naopak ona osoba potřebuje potvrdit, že je skutečně autorem daných dat, a tedy prokázat jejich pravost. Zde vstupuje do hry společnost Adobe, která je součástí koalice C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity). Sem patří např. i ARM, BBC, Intel, Microsoft, Sony, Truepic nebo Twitter. Adobe zde vede iniciativu CAI (Content Authenticity Initiative).





Adobe nedávno zahájil spolupráci s výrobci fotoaparátů Nikon a Leica, kteří do svých fotoaparátů brzy zabudují podporu standardů CAI. V případě Nikonu půjde prozatím o vlajkovou loď Nikon Z9 , u Leica pak o dálkoměr Leica M11 . Co je ale vůbec náplní těchto standardů? V okamžiku pořízení snímku k němu budou přidány informace s daty o autorství i o tom, kdy, kde a jak byl snímek pořízen. Toto vše bude digitálně podepsáno vydavatelem, kryptograficky sloučeno dohromady a vznikne manifest, ze kterého bude poznat jakákoli další manipulace se snímkem. Ta pochopitelně bude dále možná, jde však o to, že každá tato úprava bude kryptograficky zaznamenána v datech doprovázející snímek.

Platformy, které budou CAI podporovat, tak umožní každému zkontrolovat pravost fotografie, případně sledovat historii všech jeho změn v průběhu času (a také rozpoznat situaci, kdy snímek nebude odpovídat v manifestu). Toto by mělo pomoci především žurnalistice, ale také kreativním profesionálům, různým umělcům a dalším. Nová funkce by se ve fotoaparátech měla objevit v průběhu příštího roku.