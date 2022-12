Panasonic inovuje: objektiv Leica 12-35mm F2.8 lépe bojuje s odlesky

Panasonic uvádí už svůj třetí objektiv 12-35mm F2.8 pro Micro Four Thirds. Ten úplně první se objevil v roce 2012 , o 5 let později přišla aktualizovaná verze stále jako Lumix G X Vario, nyní jde už o objektiv pod označením(H-ES12035). Novinka přináší několik vylepšení, které se týkají především lepšího podání barev a snížení odlesků. Nechybí tak např. povrchová vrstva Nano Surface Coating. Novinka je také schopna zaostřovat už od 15 cm (na 12-17mm ohniskové vzdálenosti), což je výrazně méně než 25 cm u předchůdce. Faktem nicméně je, že ve zbytku ohniskového rozsahu zůstává 25 cm. Vzhledem k tomu, že toto vylepšení je tak patrné jen na širších úhlech záběru, zvětšení vzrostlo jen mírně z 0,17× na 0,21× (0,42× po přepočtu). Výrobce také potlačil problém focus breathingu (změny úhlu záběru při změně zaostření), vylepšilo se také ovládání clony. Obojí by mělo vylepšit natáčení videa.