Panasonic Lumix G9 II přináší fázový AF do Micro Four Thirds značky, umí i 4K120p

Vynikající Lumix GH6 měl pro mnohé jedinou chybu. Absenci fázového zaostřování. To se nyní mění. Panasonic totiž představil nový Micro Four Thirds fotoaparát, který je prvním MFT přístrojem značky s hybridním fázovým zaostřováním. V podstatě můžeme říci, že jde o kompaktnější GH6 s fázovým AF. Máme tu snímač MOS s rozměry 17,3×13,0 mm, celkovým rozlišením 26,52 MPx a efektivním 25,21 mm. To jsou naprosto totožné hodnoty jako u GH6, takže se naskýtá otázka, zda dražší model nemá jen fázové ostření SW (prozatím) vypnuté. Citlivost AF je od -4 EV při F2,0. Máme tu mechanickou stabilizaci s 8EV účinkem při 120mm po přepočtu, podporuje i duální režim, kde výrobce paradoxně uvádí slabší výsledek 7,5 EV, tam jde ale o hodnotu při 280 mm po přepočtu. Snímač nabídne 13EV dynamický rozsah ve V-Log při frekvencích do 60 fps, resp. 12 EV při vyšších.

Stejně jako u GH6, i zde je poměrně velký důraz dán na video, i když fotoaparátu chybí několik profi funkcí. Nedošlo ale k velkým škrtům, a tak se můžeme těšit až na DCI 4K (4096×2160 pixelů) při 119,88p (H.265, 4:2:0, 10bit, 300Mbps), případně 59,94p s kódováním 4:2:2 včetně možnosti All-Intra (až 800 Mbps). Najdeme tu i 5.8K30p video, resp. 5.7K60p. Pokud se spokojíte s Full HD rozlišením, těšit se můžete až na 239,76p (200Mbps, 4:2:2, 10bit, H.264, příp. 800Mbps v All-I), slow-motion režim nabídne i 300 fps. Záznam videí je možný v H.264, H.265 i ProRes (až 1900 Mbps).

Citlivosti mohou být od ISO 100 do 25600, režim rozšíření nabídne i ISO 50. Expoziční časy mohou být od 1/8000 sekundy do 60 sekundy s mechanickou závěrkou, nechybí ani bulb režim na až 30 sekund. Elektronická závěrky přidává časy už od 1/32000 sekundy (u videa 1/25000 až 1/25 sekundy, v MF do 1/8 sekundy). K dispozici je bracketing pro 3, 5 nebo 7 snímků včetně bracketingů clony, WB a zaostření. Sekvenční snímání nabídne 14 fps (AFS/MF), resp. 10 fps (AFC) s mechanickou závěrkou. Elektronická dovolí 75 fps (AFS/MF), resp. 60 fps (i s AFC). K dispozici i paměť před domáčknutím spouště. Buffer postačí na více než 160 snímků RAW+JPEG. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy.



Máme tu hledáček typu OLED s rozlišením 3,68 mil. bodů a 1,6× zvětšením (0,8× po přepočtu), podporuje až 120fps frekvenci. Hlavní displej je dotykový s 3,0" úhlopříčkou a rozlišením 1,84 mil. bodů. Lumix G9 II má HDMI typu A, 2,5mm jack pro dálkové ovládání, dva 3,5mm jacky pro sluchátka a mikrofon, s DMW-XLR1 lze připojit i 4kanálový vstup. Jsou zde 2 sloty pro SDXC karty (včetně UHS-II). Máme tu Wi-Fi (802.11ac) a Bluetooth 5.0 LE. Akumulátor má napětí 7,2 V a kapacitu 2200 mAh (16 Wh), vydrží na 370-390 snímků. Podporován je i záznam na externí SSD, pak je výdrž 310-320 snímků. Rozměry těla činí 134,3×102,3×90,1 mm, je tak o téměř centimetr kratší než GH6 (nemá totiž aktivní chlazení). Hmotnost činí 575 gramů, resp. 658 gramů s příslušenstvím (cca 165 gramů než GH6). Fotoaparát vyjde na 45.990 Kč s DPH.



Spolu s fotoaparátem byly představeny i objektivy Panasonic Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4.0-6.3 II ASPH Power OIS a Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100mm F2.8 Power OIS.