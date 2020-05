Panasonic Lumix GH5: údajně 41MPx čip a vylepšený AF

Lumix GH6 a nyní je jen předmětem dohadů, kdy se novinka objeví a co vše bude umět. Prozatím tu máme jen neoficiální dohady a informace, které hovoří o tom, že by k představení mohlo dojít v září na IBC 2020 (od 11. září 2020). To by dávalo smysl proto, že GH5 je výrazně orientována na video a filmování, přičemž by totéž mělo platit i o GH6. Panasonic Lumix GH5 je na trhu už nějaký ten pátek. I když rozhodně nejde o nic zastaralého a stále patří k naprosté špičce, výrobce už chystá jeho nástupce. Ten by měl patrně nést jménoa nyní je jen předmětem dohadů, kdy se novinka objeví a co vše bude umět. Prozatím tu máme jen neoficiální dohady a informace, které hovoří o tom, že by k představení mohlo dojít v září na IBC 2020 (od 11. září 2020). To by dávalo smysl proto, že GH5 je výrazně orientována na video a filmování, přičemž by totéž mělo platit i o GH6.

Internetem kolují zprávy, že by tu měl být nový 4/3" snímač Sony IMX594CQR s rozlišením 41 MPx. Takové vysoké rozlišení rozhodně není dobrou zprávou pro úroveň šumu, nicméně mělo by zajistit jiné vymoženosti. Šlo by o zhruba 2,3µm pixely, což je přibližně na úrovni 1,0" 20MPx senzorů. Hovoří se o tom, že by GH6 měla umět 6K video (na to stačí 18 MPx) a s takovým rozlišením by teoreticky mohla zvládat i 8K (to potřebuje 33 MPx). Je tu ale jedno "ale". Při poměru stran 4:3 by totiž ani 41 MPx na 8K nestačilo, takový čip by měl cca 7400×5550 pixelů. 8K má ale 7680×4320 pixelů, takže by na šířku něco málo chybělo. Je tedy možné, že by čip mohl mít poměr stran 3:2 (pak by to bylo alespoň 7840×5230 pixelů). Kdo ví, možná by se tu mohl objevit i 16:9 poměr stran senzoru. Ale to už jsou čistě jen spekulace.

Lumix GH6 by měl dosahovat větší výdrže na akumulátor, což bude vyžadovat značně větší akumulátor i tělo, obzvlášť pokud by měl opravdu umět i 8K. Dále se mluví o vylepšené mechanické stabilizaci obrazu a nové generaci zaostřovacího systému. Zda Panasonic zůstane u DFD nebo přejde na fázový AF, to teprve uvidíme. Dále se hovoří i o tom, že by se mohly představit rovnou tři verze GH6, GH6V a GH6X.

