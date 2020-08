Panasonic potvrzuje, že se s Micro Four Thirds počítá i nadále

Server Imaging Resource zveřejnil rozhovor se zástupcem společnostia její fotografické divize. Byl jím. Celý rozhovor najdete na stránkách serveru , zde vypíchneme jen některé zajímavé zmínky. Yamane řekl, že koronavirová krize z větší části opadla, přičemž čínský a americký trh jsou v podstatě v normálu. To se ale netýká Evropy a dalších částí Asie, které se k normálu sice vracejí, ale pomaleji. V souvislosti s tím zmínil, že se výrazněji začalo dařit modelům, které podporují LUMIX Tether for Streaming, aneb funkci fotoaparátu jako webkamery. Dle jeho slov mnoho zákazníků místo webkamery zabilo dvě mouchy jednou ranou a koupí nového fotoaparátu aktualizovali nejen svou výbavu, kterou by brzy asi i tak chtěli vyměnit, ale zároveň v podobě takového fotoaparátu obdrželi webkameru, kterou kvůli telekonferencím nově potřebovali. Nejlevnějším takovým fotoaparátem je přitom Lumix G9.

Zmínil také úspěch Lumixu S1H , který získal certifikaci od Netflixu a nyní se chce Panasonic soustředit na to, aby tento fakt přetavil i do marketingových sdělení. Cílen je především na menší produkční společnosti. Také se hovořilo o plánu ohledně objektivů pro L-Mount. Zde se chystají pevné objektivy 24mm F1.8, 50mm F1.8 a 85mm F1.8, dále by tu měl být širokoúhlý zoom (patrně 16-35mm F2.8). Dále se v roadmapě objevil zoom okolo 24-60mm (sice se o něm hovořilo jako o připravované novince, ale podezřele vypadala absence objektivu 20-60mm ). Nakonec by tu měl být ještě telezoom, patrně 70-300mm.