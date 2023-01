Panasonic představil objektiv Lumix S 14-28mm F4-5.6 Macro

Panasonic představil nejen nový fotoaparát Lumix S 14-28mm F4-5.6 Macro (S-R1428). Novinka je širokoúhlým objektivem s 2× optickým zoomem v rozsahu reálných ohniskových vzdáleností 14-28 mm, což znamená úhly záběru 114° až 75°. Optika se skládá ze 14 členů v 10 skupinách, máme tu 3 čočky ED, jednu asférickou, jednu asférickou ED a jednu z UHR skla. Světelnost má hodnoty F4 až F5,6, clonit lze pak maximálně na F22 v celém rozsahu pomocí 7lamelové irisové clony.

Objektiv je zajímavý i tím, že dokáže v celém rozsahu zoomu ostřit z pouhých 15 cm od roviny čipu, což znamená 0,5× zvětšení, potlačen byl i focus breathing (změna úhlu záběru při přeostřování). Není tak sice plnohodnotným makro objektivem, ale přesto by díky tomu měl zvládnou solidní snímky detailů. Pokud jde o rozměry objektivu, ty činí 89,8 mm na délku, 84 mm v průměru, podporovány jsou 77mm filtry a hmotnost je 345 gramů. Objektiv je odolný vůči prachu a vlhkosti, neměly by mu vadit ani mrazy do -10 °C. Přední čočka má fluorový povrch pro lepší odpuzování nečistot. Cena objektivu byla stanovena na 999 EUR, resp. 19.990 Kč s DPH.