Panasonic Lumix S5 II dostává fázový AF, aktivní IS i ventilátor

I když Lumix S5 byl cenově příznivější a trochu ořezanou verzí Lumixu S1 , nová verze(DC-S5M2) si to míří mnohem výše a je první v řadě Lumixů S, která přináší některé nové technologie. Asi tou nejzásadnější je podpora fázového zaostřování, což je něco, na co se hodně dlouho čekalo. DFD zaostřování sice fungovalo ve většině případů velmi dobře, v některých disciplínách ale na fázový AF konkurence ztrácelo (byť bych řekl, že ve sledování a průběžném ostření dokázalo některé horší fázové systémy i překonat, např. ty od Fujifilmu). Hybridní fázový AF zde funguje od -6 EV (ISO 100, F1,4) a samozřejmostí jsou funkce jako detekce očí, tváří, zvířat i lidského těla.

Další významnou novinkou je stabilizace Active I.S. Max. účinek, co se týče počtu EV, zdaleka není rekordní, činí 5 EV u mechanické stabilizace v těle, resp. 6,5 EV u duální stabilizace při využití systémů v těle i objektivu, nicméně zásadní změnou je tu vylepšený účinek při výraznějším pohybu fotoaparátu, jako je chůze nebo běh. Dle výrobce by měl nabídnout bližší výsledky gimbalu (o 200 % lepší účinek než předtím, ať už to znamená cokoli).

Snímač má rozměry 35,6×23,8 mm a z 25,28 MPx se využívá 24,2 MPx. Nabídne dynamický rozsah přes 14 EV. Podporuje záznam do JPEGů i RAWů a nechybí ani tradiční multiexpozice vytvářející 96MPx snímky. Máme tu expoziční bracketing až pro 7 snímků, bracketing clony, ostření a WB. Sekvenční snímání dosahuje 9 fps s mechanickou závěrkou, nicméně s tou elektronickou zvládne až 30 fps, a to včetně AFC. Buffer má postačit na více než 200 RAW+JPEGů.

Pokud jde o video, tak tady to musíme hodně zkrátit, protože popis by vydal na knihu. Lumix S5 II zvládá 6K video (až 5952×3968 pixelů v 3:2), resp. 5.9K (5888×3312 v 16:9) max. při 29,97p v 10bitové hloubce s kódováním 4:2:0 a datovém toku 200 Mbps. Cinema 4K (4096×2160 pixelů) a UHD 4K (3840×2160 pixelů) už zvládá při 59,94p (max. 10bit, 4:2:2, 200 Mbps). Full HD (1920×1080 pixelů) umí až při 119,88p a toku 150 Mbps. Zde je dobré podotknout, že 29,97p (a pomalejší) režimy jsou vyčítány z celé plochy čipu, 50p a 59,97p pak z APS-C výřezu. Slow-motion video je nadále podporováno max. ve Full HD při 180 fps (10bit, 4:2:0, 100 Mbps). Zajímavostí je možnost nahrát si sem až 10 3D LUT a nejenže je možné je aplikovat na náhled videa, ale rovnou s nimi lze i natáčet a mít je s touto barevnou gradací rovnou nahrané na kartě. Aby bylo možné neomezeně natáčet, máme tu také aktivní ventilátor. Výstup do RAW videa bude za příplatek.



Lumix S5 II podporuje citlivosti ISO 100 až 51200, v režimu rozšíření také ISO 50 a až ISO 204800. V režimu V-Log je to ISO 640-51200 (rozšíření od ISO 320), HLG pak ISO 400-51200. Máme zde dvojitou nativní citlivost, a to ISO 100 a 640. Časy mohou být od 1/8000 sekundy do 60 sekund (mechanická a plně elektronická závěrka), s elektronickou první lamelou je to od 1/2000 sekundy. U videa lze ale nastavit i 1/16000 sekundy, končí se pak na 1/25 sekundy, případně s MF na 1/2 sekundy. Synchronizační čas blesku je 1/250 sekundy.

Novinkou je lepší hledáček OLED s 0,78× zvětšením a rozlišením zvýšeným na 3,68 mil. bodů (1024×768 pixelů). Jde u něj nastavit obnovovací frekvence 60 nebo 120 fps. Hlavní 3,0" displej má rozlišení 1,84 mil. bodů, je polohovatelný a dotykový. Dostalo se na plnohodnotný port HDMI (typ A), nechybí USB-C 3.2 Gen2 s rychlostí 10 Gbps, 2,5mm jack pro ovládání a 3,5mm jacky pro externí mikrofon i sluchátka. Jsou tu dva SDXC sloty pro karty s rozhraním až UHS-II. K dispozici je také Wi-Fi (až 802.11ac) a Bluetooth 5.0 LE.

Napájení nadále zajišťuje akumulátor se 7,2 V a 2200 mAh, který podporuje nabíjení i napájení přes USB včetně přenosu energie. Zvládne 370 snímků na jedno nabití, v případě funkce Power Save LVF pak až 1250 fotografií. Tělo má rozměry 134,3×102,3×90,1 mm a váží 657 gramů. S baterií a kartou je to pak 740 gramů. Tělo je odolné vůči prachu a vodě. Novinkou je také 8směrný joystick.



K mání bude i model Lumix S5 IIX. Ten bude mířit do profesionálnější sféry, a tak nabídne záznam RAW videa už v základní výbavě, nahrávání videa přes USB na SSD, režimy All-I, interní ProRes záznam a IP streamování, a to po drátě i bezdrátově. Lumix S5 bude stát 2199 EUR (55.990 Kč s DPH), S5 IIX pak 2499 EUR (odhadem cca 64 tisíc Kč). První model půjde do prodeje koncem ledna, druhý až v květnu.