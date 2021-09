Panasonic přichází s objektivem Lumix S 24mm F1.8

Lumix S 24mm F1.8 (S-S24). Tento je ze slíbené čtyřky (24mm, 35mm, 50mm a 85 mm) nejširokoúhlejší s 84° úhlem záběru díky 24mm ohniskové vzdálenosti. Objektiv má světelnost F1,8 a irisová clona s 9 lamelami může být zacloněna maximálně na hodnotu F16. Objektiv se skládá z 12 členů v 11 skupinách, 3 členy jsou asférické, jeden je typu UED a 3 typu ED.

Panasonic slíbil uvedení několika pevných full frame objektivů se světelností F1,8 a nyní tu máme další z nich. Je to nový(S-S24). Tento je ze slíbené čtyřky (24mm, 35mm, 50mm a 85 mm) nejširokoúhlejší s 84° úhlem záběru díky 24mm ohniskové vzdálenosti. Objektiv má světelnost F1,8 a irisová clona s 9 lamelami může být zacloněna maximálně na hodnotu F16. Objektiv se skládá z 12 členů v 11 skupinách, 3 členy jsou asférické, jeden je typu UED a 3 typu ED.

Zaostřovat lze od vzdálenosti 24 cm, což stačí na dosažení 0,15× zvětšení, nechybí optimalizace pro dosažení minimálního focus breathingu (co nejmenší změny úhlu záběru při změně zaostření). Objektiv je odolný vůči prachu, vodě a mrazům do -10 °C, rozměry pak má relativně kompaktní a tvarově odpovídá dalším modelům této řady. Má tak 73,6 mm v průměru, 82,0 mm na délku a používá 67mm filtry. Jeho hmotnost je pak 310 gramů. Do prodeje půjde v polovině října za cenu 899 USD. Ze slíbené čtveřice tak chybí už jen uvedení objektivu 35mm F1.8.



