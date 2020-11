Panasonic zveřejnil roadmapu objektivů pro L-Mount

L-Mount se postupně zasklívá dalšími novými objektivy. Dnes přibyl se postupně zasklívá dalšími novými objektivy. Dnes přibyl Lumix S 85mm F1.8 a máme tu také novou roadmapu, která ukáže, co se chystá pro blízkou budoucnost. Už od září víme, že se představí čtveřice objektivů s F1.8 , přičemž 85mm varianta byla prvním z nich. Tyto objektivy se tedy objevily i v roadmapě a jmenovitě jde o 24mm F1.8, 35mm F1.8 a 50mm F1.8. Všechny mají mít stejný tvar, aby bylo usnadněno jejich použití pro natáčení videa s profesionální vybavením.

Tehdejší zpráva zmiňovala i telezoom 70-300mm F4.5-5.6, na který se nezapomnělo ani v nové roadmapě. Jak sami vidíte, chystá se nějaký pevný velmi širokoúhlý objektiv s vysokou světelností. Může to být ale cokoli od 14 do 21 mm. O něco více jasno je v druhém případě, kde má jít o širokoúhlý zoom, taktéž s dobrou světelností. Pozice v tabulce napovídá, že by mohlo jít o 16-35mm F2.8.

Ceny souvisejících / podobných produktů: