Panasonic si patentoval objektivy 70-200mm a 100-400mm

vyvíjí další objektivy pro full frame systém Lumix S. Nyní se objevily tři patenty firmy, přičemž ten první už známe v podobě objektivu Lumix S 70-300mm F4.5-5.6 Macro O.I.S. Objevily se tu ale i další dva. Jako první tu máme, což by mohla být levnější a kompaktnější varianta k již existujícím verzím s F2,8 F4 . Skutečný rozsah by měl být 72,8 až 201,6 mm (2,77× zoom od 33,49° do 12,18°), světelnost pak F4,66 až F5,91. Délka optické soustavy činí 145,8 až 198,1 mm.