Recenze Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F4 O.I.S.



Videorecenze objektivu Panasonic Lumix S Pro 70-200mm F4 O.I.S. s ukázkami ovládání a testovacími UHD 4K 30p videosekvencemi.



Jde o poměrně velký objektiv, zejména co se týče jeho délky. Má téměř 18 cm, takže do mé brašny Lowepro Adventura SH 160 II se vešel jen se sundanou krytkou. Strčit tam ještě telekonvertory, to už vyžadovalo naklánění fotoaparátu s objektivem, uklízení popruhu a další kroky. Tenhle objektiv opravdu vyžaduje velkou brašnu, co si budeme povídat. Je však sice hodně dlouhý, nicméně není zas tak široký. Jeho šířka je zhruba na úrovni 24-105mm F4 objektivu , díky své délce ale vypadá být poněkud tenký. Co se týče zpracování, to je solidní, přišlo mi však, že výše zmíněný základní zoom působí o něco hodnotněji. Nedokážu však vysvětlit proč.

Zoomovací prstenec jde krásně hladce, zoomování je navíc vnitřní, takže se nikde nic nevysouvá. Pro video je to ideální. Zaostřovací prstenec je posuvný směrem vpřed a vzad, přičemž pokud vidíte zaostřovací stupnici, máte přepnuto na manuální ostření.

Objektiv tak sám o sobě nemá AF/MF přepínač, na MF přepnete jednoduše posunutím kroužku k sobě. Poněvadž fotoaparát a objektiv podporují AF+MF, je možné v AFS režimu (jednorázové ostření) otočit kroužkem a doostřit manuálně. V takovém případě jde kroužek sice poněkud ztuha, ale naprosto plynule (omylem si tak nepřeostříte). Pokud máte vyloženě manuální ostření MF s posunutým prstencem (vidíte zaostřenou vzdálenost, viz výše), pak je chod kroužku trochu odlišný. Má menší odpor, ale působí laciněji (jak plast na plast).

Bajonet je pochopitelně kovový, to nepřekvapí. Neduhem u systému L-Mount je nelogické značení bajonetu a těla. Červená tečka je na spodní straně, takže na ni při nasazování objektivu nevidíte. Je tedy v podstatě zbytečná. Orientovat se můžete spíše podle bílé čárky, kterou ale nemáte k čemu přiložit. Časem se však naučíte, v jaké zhruba poloze je potřeba objektiv přikládat k tělu a kam má tato čárka směřovat. Zvláštností je také to, že na rozdíl od Micro Four Thirds systému je tlačítko pro odjištění objektivu na těle na druhé straně. Obě tyto vlastností jsou ale dány tím, že Panasonic převzal L-Mount od Leicy, která to začala tímto stylem.



Objektiv je dodáván i s držákem se závitem na stativ. Pojistka jej přitahuje, a abyste držák odňali, je potřeba ji plně odjistit a povytáhnout, čímž se plně odemkne.

Do testu jsme od Panasonicu dostali i oba dva podporované telekonvertory DMW-STC14 a DMW-STC20, které nabízí 1,4×, resp. 2,0× přiblížení. I ty zajišťují zvýšenou odolnost. Tlačítko pro odjištění objektivu je poněkud menší, což trochu komplikuje odjištění objektivu.

V balení nicméně kromě objektivu, krytek a držáku najdete také sluneční clonu, manuál a pouzdro.

Testovacím fotoaparátem byl tentokrát Panasonic Lumix S1 . Jde o full frame tělo s čipem, jehož rozlišení činí 24 MPx.

Zde ještě vidíte celou soustavu s nasazeným 2,0× telekonvertorem. Jde už o pěkného obra vážícího přes dva kilogramy. Slušelo by se ještě podotknout, že grip těchto fotoaparátů není úplně dobře tvarován, takže se fotoaparát nedrží úplně nejlépe (chtělo by to větší vybrání pro prsty).