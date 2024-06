Panasonic uvádí full-frame pancake Lumix S 26mm F8, váží jen 58 gramů

před několika dny uvedl nový kompaktní full frame fotoaparát Lumix S9 , který vzbudil poněkud poprask. Bohužel to nebylo v dobrém smyslu slova. Rozhořely se kauzy kolem YouTube kanálu Gerald Undone, fotek z fotobanky použitých v prezentaci, otázky vzbuzuje i to, že má jen elektronickou závěrku při ne zrovna nejrychlejším snímači. Spolu s tímto fotoaparátem se ale objevily také nové objektivy. Jedním z nich je(S-R26). Jde o extrémně kompaktní pancake, který má 26mm ohniskovou vzdálenost a 80° diagonální úhel záběru. Jeho světelnost je ale dost nízkých F8, navíc tu není vůbec žádná clona, takže je to současně i hodnota maximální. Optika se skládá z 5 prvků v 5 skupinách, jeden člen je typu UED a jeden člen má ochrannou funkci.