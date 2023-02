Panasonic Lumix S5 II: nová fáze

Full frame fotoaparáty od Panasonicu dostaly do svých řad významnou novinku,. Zatímco původně byl Lumix S5 levnějším, kompaktnějším a mírně ořezanou verzí Lumixu S1, nová verze posouvá schopnosti této řady mnohem dál. Už to zdaleka není jen levnější bráška. Lumix S5 II tak např. získává vyšší rozlišení elektronického hledáčku (i když stále ne tak vysoké jako u S1) a jako první má u Panasonicu i novou verzi stabilizace Active I.S. a také je prvním, který získal systém hybridního zaostřování, jehož absence byla u fotoaparátů tohoto výrobce dlouhodobě kritizovanou záležitostí. V dnešní recenzi se podíváme na to, jak se nový fotoaparát vlastně povedl.