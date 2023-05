Panasonic zahájil prodej Lumixu S5 IIX, vylepší S5 II a zlevnil objektivy až o 23 %

Společnost Panasonic přináší tři potěšující novinky. Jako první tu máme zahájení prodeje full frame bezzrcadlovky Lumix S5 IIX. Ta je kompatibilní s formátem ProRes RAW i Blackmagic RAW, umožňuje externí záznam na Atomos Ninja V+. Zvládá 12bitový záznam max. v 5.9K (5888×3312 pixelů) do 29.97p. Nechybí fázové zaostřování, které se poprvé objevilo u modelu Lumix S5 II. Fotoaparát je k dispozici za 60 tisíc Kč s DPH.



Druhou novinkou je oznámení přípravy nového firmwaru verze 2.0 pro Lumix S5 II . Ten bude k dispozici od 13. června a přinese výstup RAW videa přes HDMI rozhraní a vedle ProRes RAW přibude i Blackmagic RAW stejně jako u modelu S5 IIX. Nově tu bude také Live View Composite.

Do třetice tu máme ještě jednu dobrou zprávu, a to snížení cen vybraných objektivů. Panasonic nabízí už 14 objektivů Lumix S a cena se snižuje u tří z nich, a to až o 23 %.