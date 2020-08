Panasonicu unikla data kompaktnějšího full framu Lumix S5

Panasonic rozjíždí svůj full frame systém, ten je ale zatím tvořen jen velkými a drahými modely. Novinka v podobě Lumixu S5 by se už brzy mohla objevit na trhu a mělo by jít o výrazně kompaktnější model, který ale nebude výrazněji ořezán po stránce funkcí. Pohledem na specifikace to vypadá spíše jen na

Společnostrozjíždí svůj full frame systém, ten je ale zatím tvořen jen velkými a drahými modely. Novinka v podoběby se už brzy mohla objevit na trhu a mělo by jít o výrazně kompaktnější model, který ale nebude výrazněji ořezán po stránce funkcí. Pohledem na specifikace to vypadá spíše jen na Lumix S1 v menším těle. Podle úniků by měl mít 25,28MPx full frame čip, z něhož se bude efektivně využívat 24,2 MPx. Ten bude mechanicky stabilizovaný s 5EV účinkem, přičemž duální stabilizace nabídne až 6,5 EV. Zaostřování má na starosti DFD systém od -6 EV.

Pokud jde o video, vypadá to, že UHD 4K (3840×2160 pixelů) bude z celé šířky čipu podporováno maximálně při 30p, a to s 10bitovými barvami v kódování 4:2:2 a datovým tokem až 150 Mbps. Potěší i přítomnost V-Log se 14EV dynamickým rozsahem. Ve Full HD (1920×1080 pixelů) pak nabídne 60p a datový tok 100 Mbps. Spokojíte-li se ale s užším úhlem záběru (APS-C), pak má Lumix S5 podporovat UHD 4K i v 60p (4:2:0 10-bit) a až 200 Mbps. K dispozici má být i anamorfické 4K (3328×2496 pixelů). Nemá chybět ani zpomalené video ve Full HD při frekvenci až 180 fps (při této frekvenci je se zúženým úhlem záběru). Pokud jde o 120 fps a méně, zde je k dispozici i AF, jinak pouze MF.



Zajímavostí je duální nativní ISO citlivost, a to ISO 100 a ISO 640, což se hodí pro natáčení videa. Citlivosti mají mít rozsah od ISO 100 do 51200, v režimu rozšíření pak ISO 50 až 204800. Expoziční časy pak nabídnou 1/8000 sekundy až 60 sekund, k dispozici je mechanická i elektronická závěrka (včetně mechanické s první elektronickou lamelou). Sekvenční snímání má nabídnout 7 fps, v AFC pak do 5 fps. Nemá ale chybět ani 6K Photo při 30 fps a 4K Photo při 60 fps.

Fotoaparát má mít hledáček typu OLED s 2,36 milionu bodů a 0,74× zvětšením. Dále tu má být 3,0" polohovatelný displej s rozlišením 1,84 milionu bodů. Nabíjení má probíhat přes USB-C, nicméně hovoří se o menším akumulátoru s napětím 7,2V a kapacitou 2200 mAh (16 Wh). To má stačit na 440 až 470 snímků. Najít tu máme např. i dva 3,5mm jacky (pro sluchátka i mikrofon) a 2 sloty pro karty SDXC UHS-II. Zajímavostí má být především nižší hmotnost 630 gramů, resp. 714 gramů s baterií a kartou. Pro zajímavost, Lumix S1 má s tímto příslušenstvím 1017 gramů. Rozměry jsou pak 132,6×97,1×81,9 mm (Lumix S1 148,9×110,0×96,7 mm).

