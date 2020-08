Pentax uvádí stříbrnou K-1 II Silver Edition

nedávno v rozhovoru prozradil, že chce přicházet častěji se stříbrnými verzemi svých fotoaparátů a objektivů. U Pentaxu K-1 II to při uvedení nestihl, takže se stříbrná verze představuje až nyní. U dalších fotoaparátů by to ale mělo být rovnou při uvedení novinky. Máme zde tedy nový. V tomto případě půjde o limitovaný model, kde každý z nich bude mít sériové číslo v rámci této edice od 0000001 do 0001000.