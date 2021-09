Prezentace Samsungu nastínila 576MPx snímač v roce 2025

Samsung už několikrát hovořil o tom, že chystá snímače s obřím rozlišením. Prozatím nejvyšší zmínkou

už několikrát hovořil o tom, že chystá snímače s obřím rozlišením. Prozatím nejvyšší zmínkou bylo 600 MPx . Tento snímač měl být "pro všechny", nemělo by jít tedy o čip jen pro smartphony (pokud vůbec), ale mířen byl spíše na průmyslovou sféru, trh automotive a podobně. Další plány Samsungu nicméně nyní dostávají trochu jasnější obrysy.

Na SEMI Europe Summit byla prezentace společnosti, kde na jednom ze slidů Samsung prezentoval historii snímačů i jejich budoucnost. Zatímco v roce 2000 byla používána technologie FSI a čipy měly 5,6µm pixely, o 10 let později přišly BSI čipy s 1,4µm pixely a o dalších 10 let později tu už máme 108MPx čip s 0,7µm velikostí pixelu. Samsung přitom letos přišel s ještě menší 0,64µm velikostí.

Prezentace ale ukázala i to, že pro rok 2025 se plánuje snímač s 576 MPx, který by měl nabídnout detaily srovnatelné s lidským okem. Samsung nicméně přiznává, že snímky z takového čipu mohou působit sice detailně, ale také neostře a nevýrazně, takže se má hledat rovnováha mezi velikostmi pixelů a kvalitou obrazu (úhlopříčka je tak velkou neznámou). Nadále se předpokládá, že tento čip zamíří spíše do průmyslu než spotřebitelské oblasti.

