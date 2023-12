Původní tým vývojářů Filmic Pro končí, nový majitel všechny propustil

Filmic Pro, která loni přešla pod

Když je prodána firma novému majiteli, ne vždy to znamená něco dobrého, většinou je to naopak. Totéž se týká oblíbené video aplikace, která loni přešla pod společnost Bending Spoons . Té trvalo jen 2 týdny, než přeměnila obchodní model z jednorázového nákupu na předplatné, a to za opravdu extrémně vysoké ceny (předplatné za rok stojí 4násobek celoživotní licence). A pokračuje se dál.

Z původního týmu vývojářů už ve firmě nikdo nezbyl, z firmy bylo propuštěno všech původních 22 zaměstnanců a nyní se o vývoj nové verze aplikace stará nový tým. Zda to bude k lepšímu nebo horšímu, to ukáže až čas, nicméně dnes je už 16letá historie aplikace dále psána úplně novými lidmi (pokud bude vůbec psána dál). Připomeňme, že Bending Spoons podobně propustila téměř 130 vývojářů kdysi velmi oblíbené aplikace Evernote, tam to trvalo jen pár týdnů od nákupu. Používáte nebo používali jste Filmic Pro?